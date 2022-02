Combinatie Herepoort pakt calamiteitenplan uit de kast en plaatst zandzakken bij Brailleweg

nieuws

Foto: Tom Veenstra

Combinatie Herepoort heeft maandag tientallen zandzakken geplaatst bij de Brailleweg. Dit is gedaan vanwege de hoge waterstand.

“Het is nu bijna 20.00 uur, dat betekent dat de werkzaamheden nu zo ongeveer afgerond moeten zijn”, vertelt omgevingsmanager Bert Kramer. “De verwachting is dat de waterstand de komende nacht gaat stijgen tot 1.15 meter. De hoogste stand wordt straks rond 06.00 uur verwacht. Op dit moment heb ik er vertrouwen in dat het goed komt, maar het blijft natuurlijk spannend.”

Calamiteitenplan

Dat er zandzakken zijn geplaatst heeft volgens Kramer een technische oorzaak. “De kade is aangemerkt als een waterkerende constructie. Dit betekent dat er een veiligheidszone is aangelegd die het water moet tegenhouden. Bij de Brailleweg, nabij het Julianaplein, ligt die constructie dertig of veertig meter naar binnen. Het Waterschap vond dat indertijd altijd acceptabel. Om die reden is vijftien jaar geleden de Brailleweg al eens ondergelopen. Wij als Combinatie Herepoort accepteren het niet. Om die reden hebben we vorig jaar een calamiteitenplan geschreven om zo’n situatie te voorkomen.”

Droge voeten

In totaal is er honderd meter aan zandzakken geplaatst. “Het gaat om het gedeelte tussen het bruggetje over het Noord Willemskanaal en het viaduct onder het Emmaviaduct. Hier ligt de kade lager. Toen we in de gaten kregen dat het water hoger dan 1.0 meter zou komen te staan, hebben we het calamiteitenplan uit de kast gehaald. Daarmee hopen we droge voeten te houden. In de toekomst wordt op deze plek de kade verhoogd, maar dit kan pas als we verder met het project zijn en de Julianabrug gesloopt is.”