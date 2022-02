‘Gemeente, doe alles om risico’s door vogelgriep in Woltersum zo klein mogelijk te maken’

nieuws

“Het is doodeng wat er om ons heen gebeurt. Het is duidelijk dat de vogelgriep nu niet meer weggaat.” Met die boodschap pleit de Partij voor de Dieren aanstaande woensdag voor een totaalverbod op nieuwe pluimveebedrijven en uitbreiding van bestaande ondernemingen, na de uitbraak van het virus op een kippenhouderij in Woltersum.

“Ja, het is doodeng wat er om ons heen gebeurt. Het is duidelijk dat de vogelgriep nu niet meer weggaat”, aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “Het gaat in Woltersum ook nog eens om de gevaarlijke variant, die is ontstaan in grote pluimveehouderijen. We moeten nu alles doen dat we kunnen om een oversprong naar mensen te voorkomen en dat betekent een aanpak bij de bron”. “Dat is een scenario waar je niet aan durft te denken, maar dat moeten we dus wel gaan doen”, vult raadslid Terence van Zoelen aan.

De partij wil daarom dat het college er alles aan doet om de huidige risico’s van deze uitbraak zo klein mogelijk te maken, door onder andere een ruimer jachtverbod in te stellen dan de tien km die nu is ingegaan. De Wrede wil ook weten of het virus vanuit de onderneming op andere dieren of mensen is overgesprongen.