Foto: Andor Heij

Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag en avond code oranje afgegeven vanwege de storm Eunice.

De waarschuwing geldt in Groningen van 16.00 uur tot 1.00 uur. Er is kans op zware windstoten van 100 tot 120 km/pu. Daardoor kunnen bomen omvallen en takken afwaaien.

Vanwege de storm verhuizen tweehonderd asielzoekers in de voormalige testlocatie bij Driebond tijdelijk naar de kazerne in Zoutkamp. Het COA laat aan de NOS weten dat dit gebeurt vanwege het lawaai in de tent vanwege de storm.