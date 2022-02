nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI heeft vanaf woensdagavond voor het hele land code geel afgegeven. De waarschuwing geldt van 18.00 uur tot donderdagochtend 7.00 uur.

Er worden windstoten van 75 tot 90 km/pu verwacht en bij buien tot 100 km/pu.

Het is de opmaat van een onstuimig einde van de week, want donderdag overdag lijkt stormachtig te verlopen en vrijdag is er zelfs kans op een zware storm.