ChristenUnie zamelt kleding in voor dak- en thuislozen

nieuws

Foto: Stichting Straatwijs

De ChristenUnie zamelt aanstaande zaterdag in het Forum Groningen warme kleding in voor dak- en thuislozen, onder de naam “Coat Rack of Kindness”.

De opbrengst gaat naar de nachtopvang van het Leger des Heils. De ChristenUnie vraagt met deze actie aandacht voor deze kwetsbare groep. Dat is hard nodig, want sinds 2009 is het aantal daklozen in ons land verdubbeld.

“De komende periode wil de ChristenUnie zich inzetten om te zorgen voor een beschermd thuis voor iedereen en om te voorkomen dat iemand opvang nodig heeft”, zegt lijsttrekker en wethouder Inge Jongman. In de komende periode wil de ChristenUnie creatieve oplossingen voor de opvang van daklozen initiëren en ondersteunen.

Jongman: “Er is in het bijzonder behoefte aan warme sokken. Sokken komen minder vaak in kledinginzamelingen terecht, maar zijn hard nodig in deze koude maanden! Er zal ook een QR-code zijn waarmee mensen geld over kunnen maken voor waar warme sokken. Die voegen wij dan aan de ingezamelde kleding toe.”