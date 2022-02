ChristenUnie wil meer ‘oog voor elkaar’ bij verkiezingen

Oog voor elkaar. Met die slogan gaat de ChristenUnie de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in.

De partij wil zich focussen op de zorg, duurzaamheid en woningbouw. Maar het belangrijkst vindt de ChristenUnie dat ze mensen willen stimuleren om meer voor elkaar te doen, door onder andere meer aandacht te geven aan vrijwilligers, mantelzorgers en kwetsbare mensen. “Dat betekent ook extra aandacht voor intergenerationele armoede, waarbij armoede aan generaties wordt doorgegeven, maar even goed voor dak- en thuislozen,” legt lijsttrekker Inge Jongman uit. “Voor hen willen we in de komende periode heel graag meer rustige opvang organiseren, zodat mensen tot rust kunnen komen en een nieuwe stap in hun leven kunnen maken. Dat betekent ook iets voor mensen die uitgebuit worden in de prostitutie of mensenhandel en daar veel nadelige gevolgen van ondervinden. Daar willen we extra middelen voor beschikbaar stellen.”

De ChristenUnie wil zich daarmee onderscheiden van andere partijen. “Iedereen heeft het natuurlijk over wonen en duurzaamheid. Daar willen we ook aan werken. Maar met elkaar kunnen we de zorg voor de toekomst niet alleen laten afhangen van zorgmedewerkers maar ook van betrokkenheid met elkaar. Als je echt zorg nodig hebt staat de overheid voor je klaar, maar alleen de overheid kan het niet oplossen. Samen kunnen we dat wel.”

De partij heeft nu drie zetels in de gemeenteraad. Jongman hoopt dat uit te breiden. “Als je alle zetels die partijen willen bij elkaar optelt, hebben we misschien wel 90 zetels te verdelen. Maar we gaan voor vier zetels.”