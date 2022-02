ChristenUnie wil bruggen dichthouden tijdens ‘Operatie Julianaplein’

nieuws

Foto: Provincie Groningen

Bruggen op alternatieve rijroutes voor het Julianaplein moeten tijdens de grote verbouwingsoperatie van de komende drie maanden dicht blijven tijdens de spits.Die oproep doet de Statenfractie van de ChristenUnie donderdagmiddag aan het provinciebestuur.

Ondanks de oproep om de komende drie maanden niet voor de auto te kiezen bij reizen naar en in Groningen, maakt de fractie zich ernstige zorgen over de verkeershinder die de ombouw van het Julianaplein gaat opleveren. De fractie stelt daarom voor de bruggen in de omleidingsroutes dicht te houden tijdens de ochtend- en de avondspits, om zo extra opstoppingen te voorkomen. Bij de Hoge Euvelgunnerbrug over het Winschoterdiep geldt deze maatregel al om files op de Zuidelijke Ringweg te voorkomen, maar bij overige bruggen heeft de beroepsvaart voorrang.

“We hopen natuurlijk dat veel mensen op een andere manier dan met de auto naar Groningen reizen”, aldus Statenlid Fredric Geijtenbeek. “Maar zelfs dan wordt het drukker op andere wegen. Bij een brug als de Waterhuizerbrug staat normaal al veel verkeer vast. Een brug openen op dit soort drukke plekken en op het drukste moment van de dag terwijl het Julianaplein is afgesloten, is vragen om problemen.”