Centrum Haren deels afgesloten vanwege mogelijk gaslek

foto: Sebastiaan Scheffer

De Rijksstraatweg in Haren is maandagavond deels afgesloten vanwege een mogelijk gaslek.

Rond 18.00 uur kwam er een melding binnen van een gaslekkage ter hoogte van de Action. “Een voorbijganger rook gas en heeft daarop de hulpdiensten gebeld”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “De brandweer van Haren is daarop gealarmeerd. Wij hebben onderzoek gedaan in de omgeving, maar hebben niets kunnen vinden. Energiebedrijf Enexis komt ter plaatse om verder onderzoek te doen.”

Een nieuwsfotograaf vertelt dat de meetapparatuur van de brandweer wel degelijk iets gedetecteerd heeft: “Er klonken allemaal alarmgeluiden. Brandweerlieden hebben bij diverse woningen aangebeld om onderzoek te doen. Er heeft geen ontruiming plaatsgevonden”, vertelt de fotograaf.

Vanwege het mogelijke gaslek is de Rijksstraatweg afgesloten. Vervoersbedrijf Qbuzz laat weten dat lijn 50 niet stopt bij de haltes Raadhuisplein en Julianalaan. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Hertenlaan of de halte Botanicuslaan. Automobilisten worden omgeleid via omliggende straten.

Later meer.