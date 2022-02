CDA wil ‘bouwvergunning in 1 dag’ voor woningcorporaties in Groningen

nieuws

In navolging van gemeentes in Noord-Holland moet ook de gemeente Groningen onderzoeken of het concept ‘bouwvergunning in 1 dag’ kan gaan gelden voor woningcorporaties. Dat wil de gemeenteraadsfractie van het CDA.

Door dit vergunningsconcept kunnen woningen van hetzelfde type snel op meerdere locaties worden gebouwd. De stap waarin gekeken wordt naar de bouwkundige kwaliteit van de woning kan daarmee worden overgeslagen. Binnen het concept ‘vergunning in 1 dag’ zouden de gemeente en de woningcorporatie dan intens gaan samenwerken, zodat er meteen afstemming is over de bouwplannen.

Het CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld en hoopt dat zo snel mogelijk gestart kan worden met het concept. “Wat ons betreft, is het woningtekort het grootste probleem in onze gemeente”, aldus CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens “Er wordt al flink gebouwd, maar het kan nog een hoop sneller en meer. Er is hiervoor niet één oplossing, maar we hopen dat deze procedure een deel kan zijn van de oplossing.”