CDA presenteert eigen armoedeplan: “Zoals het nu is, kan het niet”

Meer basisbanen, beter geïsoleerde woningen en gratis sportverenigingen voor kinderen. Dat zijn een paar punten uit het armoedeplan van het CDA, dat ze dinsdag presenteerden.

Volgens lijsttrekker Jalt de Haan is een van de belangrijkste punten uit hun nieuwe plan dat ze zo veel mogelijk mensen aan een baan willen helpen. “Dat doen we met een opleidings- en banencentrum. Er zitten in Groningen zo’n 10.000 mensen in de bijstand en veel van die mensen willen wel werken, maar die hebben hulp nodig. Veel werkgevers zijn ook op zoek. Zo worden mensen vanuit de bijstand toegeleid naar banen waar ze echt nodig zijn.”

De presentatie was in de bloemenwinkel in winkelcentrum Paddepoel, waar de partij elke dinsdag aan een praattafel spreekt met mensen die in armoede leven. Een van de mensen die meewerkt aan de praattafel is Mirjam Nagelmaker. Zij begon vijf jaar geleden het project Stadjers Hand in Hand, waarbij coaches worden gekoppeld aan mensen in armoede. Ze ziet bij de praattafel wekelijks wat armoede met mensen doet. “Het is voor mensen heel moeilijk om over hun zorgen, financiële kwesties en eenzaamheid te praten. Dit is laagdrempelig. Er komen ongeveer tot drie mensen per keer. Ik heb wel eens mensen die in paniek zijn vanwege hun eenzaamheid.”

Het CDA is niet de enige partij die met een eigen armoedeplan komt. De Haan hoopt dan ook dat de partijen meer gaan samenwerken om het probleem op te lossen. “We weten uit de cijfers dat één op de zes kinderen in de stad in armoede opgroeit. Ik sta ook voor de klas in Beijum. Ik heb ook kinderen in de klas zitten die helaas gebruik moeten maken van de Voedselbank. Je ziet dan wat armoede met mensen kan doen. Het is goed om, als de nieuwe periode begint, met alle raadsleden samen te kijken hoe we kunnen zorgen voor structurele oplossingen. Zoals het nu is kunnen we het niet laten.”