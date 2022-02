CDA Groningen stapt niet in gemeentebestuur met PVV of FvD

nieuws

Foto: CDA Groningen

De Groningse afdeling van het CDA gaat niet samenwerken met de PVV of Forum voor Democratie in een nieuw gemeentebestuur. Dat stelt CDA-lijsttrekker Jalt de Haan, in een reactie op een stelling van BNR Nieuwsradio.

Eerder dit weekend stelden Sigrid Kaag (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks), Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) dat ze hun lokale fracties zouden oproepen niet met de PVV en Forum samen te werken. Maar uit navraag van BNR blijkt nu dat in verschillende gemeentelijke CDA-fracties onvrede heerst over de bemoeienis van de landelijke politici met hun keuzes.

Maar De Haan is stellig tegenover BNR. “Ik ben blij met het duidelijke statement van Wopke Hoekstra”, aldus De Haan. “Dit heeft te maken met de inhoud. Die ligt te ver af van wat wij als CDA willen bereiken. Daarnaast geldt vooral voor Forum dat zij zich met extreemrechts gedachtegoed gevaarlijk opstellen. Kijk naar de bedreigingen van politici en de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Woorden hebben macht en de woorden die zij uiten, gaan te vaak over de grens.”