CDA en ChristenUnie: ‘Opbrengst van extra gas moet naar Groningen’

nieuws

Foto: Pexels

Als in Groningen extra gas moet worden gewonnen om aan Duitsland te leveren, dan moet de opbrengst daarvan ten goede komen aan de Groningers en niet aan de staatskas. Dat vinden het CDA en de ChristenUnie.

Woensdag vindt in de Tweede Kamer het debat over de gaswinning plaats. Nederland is volgens het kabinet contractueel verplicht om dit gasjaar 1,1 miljard kuub gas aan Duitsland te leveren. De regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen dat de opbrengst naar Groningen gaat. Dat geldt ook voor de opbrengst van de extra winning die nodig is omdat de stikstoffabriek die buitenlands gas moet omzetten naar de Nederlandse norm pas na de zomer klaar is.

Ondanks dat de gaswinning in Groningen helemaal wordt afgebouwd, vanwege de al jarenlang voorkomende aardbevingen, meldde toenmalig minister Stef Blok van Economische Zaken vorig jaar dat de gaskraan mogelijk weer verder open moest. Daarover vindt momenteel overleg plaats met de Duitse regering. Het kabinet hoopt dat de gaslevering niet nodig is. Zo ja, dan moeten de opbrengsten naar de Groningers gaan. “Zodat je de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling daar kunt versnellen”, zegt CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

“De belofte was minder gas,” aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. “Wat extra binnenkomt, moet 1-op-1 extra naar Groningen.” Segers en Mulder hopen niet dat het zover komt, omdat de extra gaswinning toch niet noodzakelijk blijkt te zijn.