Caspomor park geopend in Paddepoel

Foto © Henk Tammens (Gemeente Groningen

Een klein en multifunctioneel parkje tussen de Castor-, Pollux- en Morgensterflat, compleet met jeu-de-boulesbaan. Dat is het Caspomor park, wat donderdagmiddag officieel werd geopend door wethouder Glimina Chakor, Ton Timmermans (Lefier) en een aantal bewoners van de omliggende flats.

“Het park is echt een aanwinst voor de buurt en ontstaan in een fijne en nauwe samenwerking met bewoners en de gemeente”, aldus Ton Timmermans, directeur maatschappelijk presteren van Lefier. “Een mooie, groene plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. Het is belangrijk dat er dit soort plekken zijn in de stad, dat draagt bij aan prettig wonen.”

De Gemeente Groningen en Lefier tekenden ook een overeenkomst over het beheer van het groen. Daarin staat onder meer dat de bewoners zowel zeggenschap als verantwoordelijkheid blijven houden voor het onderhoud van het parkje. “We kunnen het niet alleen”, benadrukt wethouder Glimina Chakor. “Om Groningen aan te passen aan het veranderende klimaat hebben we naast onze eigen initiatieven vooral ook onze inwoners nodig. En dit project is daar een mooi voorbeeld van, het laat zien hoe je als bewoners kunt bijdragen aan het vergroenen van je eigen omgeving.”

Het park is een initiatief van de bewoners en de Stichting co-creatie Paddepoel en werd betaald uit het programma Leefkwaliteit en de Regio Deal Noord-Groningen. In het open ontwerp van het park zijn klimaatadaptieve maatregelen getroffen zoals een zogeheten wadi en een hemelwaterriool richting de vijvers. De bouw van het park begon iets minder dan een jaar geleden en kostte ongeveer 300.000 euro.