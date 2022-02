Carnaval ook in Groningen? “Het blijft toch een beetje een boerenfeest”

Als non, politie of totaal in het neon gekleurd naar een feest gaan. Het kan allemaal tijdens carnaval. De feestwinkels in Groningen merken ook een stijgende drukte in hun winkel door carnaval.

Voor het eerst sinds twee jaar wordt er namelijk weer carnaval gevierd. Dorpen als Ter Apel en Kloosterburen stellen het nog even uit vanwege corona, maar in het zuiden en oosten van het land barst het feest wel weer los. De feestwinkel Confetti ziet gedurende de afgelopen weken al meer klanten binnenstormen.

Dat is opmerkelijk want in de gemeente Groningen wordt er niet echt carnaval gevierd. Toch merkt de winkel dat carnaval eraan zit te komen. “Voornamelijk doordat er toch veel studenten naar hun ouderlijk huis gaan en daar carnaval vieren”, aldus Anders Kox, bedrijfsleider van de feestwinkel Confetti. De klanten in de winkel zijn verdeeld over het idee dat het feest ook naar Groningen moet komen, “het blijft toch een beetje een boerenfeest”.