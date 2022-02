BVNL: ‘Structureel geld nodig voor versnelde isolatie huurwoningen’

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Groningen moet structureel geld vrijmaken om energiearmoede in de gemeente tegen te gaan. Die oproep doet BVNL-lijsttrekker Robert Pestman.

De Groningse fractie komt met de oproep na recent onderzoek van TNO. Het instituut berekende dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland binnenkort hun energierekening niet meer kunnen betalen.

Pestman stelt daarom voor om sociale huurwoningen versneld te isoleren. “Dat scheelt in de portemonnee voor bewoners”, aldus Pestman. “Nog te vaak zie ik dat woningen enkel glas hebben en dat het er hartstikke tocht. We moeten daar structureel geld voor vrijmaken.” Daarnaast wil de partij een gratis energiebox voor minima en een energieadvies waarmee bewoners hun energierekening kunnen verlagen. Pestman: “Deze moeten massaal onder de aandacht gebracht worden. De noodzaak en urgentie is heel hoog, maar veel mensen weten helemaal niet wat zij zelf kunnen doen om hun energierekening te verlagen.”