Burgernetactie vanwege vermissing 10-jarige jongen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is zaterdag aan het einde van de middag een Burgernetactie gestart vanwege een 10-jarige jongen die vermist wordt.

De jongen is voor het laatst gezien in de Herestraat, in de binnenstad. Het gaat om een jongen die 150 tot 160 centimeter lang is, hij heeft een donkere huid en heeft kort bruin krullend haar. Tijdens zijn vermissing droeg hij een zwarte jas met capuchon en grijze laarsjes.

Mensen die iets gezien hebben, of die weten waar de jongen verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.