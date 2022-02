nieuws

Foto: Andries Oord

De man die zaterdagmiddag vermist werd vanuit de Korrewegwijk is in goede gezondheid aangetroffen. Dat laat de politie weten.

De man was voor het laatst gezien op de Korreweg. De politie startte rond 12.20 uur een Burgernetactie op waarbij deelnemers werden opgeroepen om uit te kijken naar de man.

Even voor 15.00 uur werd gemeld dat de man in goede gezondheid is aangetroffen.