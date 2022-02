Burgernetactie om vermist 15-jarig meisje

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is dinsdagavond op zoek naar een 15-jarig meisje uit Stad dat vermist wordt. Inmiddels is er een Burgernetactie opgestart.

In het actiebericht wordt vermeld dat het meisje zich hoogstwaarschijnlijk bevindt in de omgeving van het Hoofdstation, Groningen-Zuid of Hoogkerk. “Het gaat om een meisje van 15 jaar, blanke huidskleur, ze heeft half lang rood haar en een normaal postuur”, meldt de politie. “Ze is 1.75 meter lang en draagt zwarte kleding en zwarte schoenen.”

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900 88 44.

Update 22.20 uur: De politie meldt dat de Burgernetactie is afgesloten, maar dat het meisje nog niet gevonden is.