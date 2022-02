Burgemeester Schuiling ambassadeur van Vrijwilligers & Vrienden UMCG

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling is ambassadeur geworden van Vrijwilligers & Vrienden UMCG. Daarmee zet Schuiling zich in om de visie van deze organisatie uit te dragen.

Vrijwilligers & Vrienden UMCG houdt zich bezig met het ondersteunen van patiënten en bezoekers. Het gaat om het wegwijs maken van deze mensen, afleiding bieden of met financiële middelen hun verblijf in het UMCG veraangenamen.

‘Afgelopen weken is het UMCG veel in het nieuws geweest door de voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum. Een slecht plan als je het mij vraagt en gelukkig zijn er veel mensen uit onze regio die zich daar inmiddels ook over hebben uitgesproken.” aldus Schuiling. “Wat mij daarbij opvalt is de grote waardering die veel mensen daarmee uitspreken voor een ziekenhuis als het UMCG. Dezelfde waardering tonen de vrienden en vrijwilligers die actief zijn in het ziekenhuis. Dat werk ondersteun ik graag van harte door ambassadeur te zijn voor deze stichting’.