Buien maken na vrijdagmiddag plaats voor zon in het weekend

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De (winterse) buien die vrijdagochtend en aan het begin van de middag nog zullen vallen in de provincie, maken vanaf dan plaats voor droog en zonnig weer. Ook tijdens het weekend en ook de dagen daarna blijft het droog.

Vrijdagochtend vallen de eerste buien in Groningen. Deze kunnen later op de ochtend gepaard gaan met hagel, natte sneeuw en heel misschien een slag onweer. Tegelijkertijd is er dan ook kans dat de zon zich al eens laat zien tussen de buien door en vanaf het middaguur neemt de buienactiviteit langzaam af. De laatste buien trekken tegen het einde van de middag de provincie uit en maken plaats voor de zon. De temperatuur loopt op tot een graad of acht. De wind draait gedurende de dag van het zuidwesten naar het noordwesten en is matig tot vrij krachtig.

Daarna volgt een periode met meer zon. Met name zondag wordt een zonnige dag in Groningen. Zaterdag en zondag schommelt de temperatuur tussen maxima van 8 of 9 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden of zuidoosten. De nachten tussen zaterdag, zondag en maandag kunnen beiden gepaard gaan met temperaturen net onder het vriespunt.

De dagen daarna kennen hoogstwaarschijnlijk eenzelfde weerbeeld: Relatief veel zon, temperaturen rond de 9 graden en weinig wind. De wind draait de eerste dagen van volgende week langzaam van zuid- naar noordenwind.