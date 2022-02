Brug T’rug doet aanvraag bij defensie voor noodbrug

Het bewonerscomité Brug T’rug heeft een aanvraag ingediend bij defensie voor de plaatsing van een noodbrug over het Van Starkenborghkanaal. De noodbrug moet de aangevaren Paddepoelsterbrug vervangen.

“Met buurtbewoners en andere betrokkenen hebben we regelmatig gesprekken over het herstel van de Paddepoelsterbrug”, vertelt Baudien Bauman van het comité. “Kort na de aanvaring werden we gewezen op de noodbrug. Toen dachten we dat zoiets niet haalbaar zou zijn. Onlangs werden we daar weer op gewezen, waarbij we ook geattendeerd werden op de aanvaring van de Friesenbrücke. Defensie heeft toen gekeken of ze daar een noodbrug aan konden leggen. Uiteindelijk bleek het bouwen op die locatie niet haalbaar omdat de overspanning van de Eems te breed is.”

“Wij willen graag een goed en begaanbare brug”

Toch heeft het Comité nu defensie benaderd. “Ik heb dit weekend contact gezocht met het desbetreffende onderdeel binnen de genie. Ik heb uitgelegd dat de brug in 2018 werd aangevaren, dat de brug er nog altijd uitligt en dat het herstel maar duurt en duurt. Ik vermoed dat ze bij de defensie vreemd zullen opkijken als ze de mail lezen, maar het zou denk ik een mooie actie zijn. Al zou de noodbrug er ook slechts voor een dag liggen, het geeft de nut en de noodzaak van de Paddepoelsterbrug aan, dat wij graag een goed begaanbare brug willen. En voor defensie is het wellicht een mooie oefening.”

105 Waterbouwcompagnie

De noodbruggen, waar Bauman over spreekt, werden vooral na de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Bij de bevrijding van Nederland waren veel bruggen opgeblazen. De noodbruggen worden in die tijd een tijdelijke oplossing. Ook de laatste jaren wordt nog met enige regelmaat een noodbrug ingezet. Zo werden de genisten van de 105 Waterbouwcompagnie afgelopen zomer ingezet bij de overstromingen in Limburg om een brug aan te leggen bij Valkenburg.

Vorig jaar werd er een noodbrug aangelegd in Valkenburg: