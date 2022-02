Brandweer: “Veel meldingen over stormschade op meldkamer, bel alleen 112 bij acuut levensgevaar”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Op de meldkamer in Drachten komen al veel meldingen binnen over stormschades. De brandweer roept op om alleen bij levensbedreigende situaties 112 te bellen.

“Er komen veel meldingen binnen over omgewaaide bomen, overhangende takken en los zittende dakpannen”, meldt de brandweer. “Bel alleen alarmnummer 112 bij acuut levensbedreigende situaties. Is er geen spoed, maar heb je wel de brandweer nodig? Bel dan 0900 09 04.” In Groningen staat er zondag in het begin van de middag al een krachtige wind. Op het meetstation in Eelde worden windstoten tot 70 kilometer per uur gemeten. In het begin van de middag stond er een windkracht 7 in de provincie.

Storm Franklin

In Groningen gelden op dit moment geen waarschuwingen. Later op de dag gaat de wind verder aanhalen. Vanaf 20.00 uur geldt er een ‘code geel’. In de kustprovincies en het IJsselmeergebied geldt vanaf 20.00 uur een ‘code oranje’. Oorzaak is storm Franklin die zich op dit moment voor de kust van Ierland bevindt. In Ierland geldt een ‘code oranje’ in zes provincies. “Windstoten tot 110 kilometer per uur zijn mogelijk waarbij er het risico bestaat dat bomen om kunnen vallen en elektriciteitskabels kunnen knappen”, meldt de weerdienst Met Éireann aan omroep RTÉ. Ook het Britse MET Office heeft voor bepaalde regio’s code oranje gegeven.

Alert blijven

Spoorbeheerder ProRail laat weten alert te zijn. “Door de storm die vrijdag overtrok hebben sommige bomen nog maar één zetje nodig. Omdat er opnieuw flinke windstoten worden voorspeld, blijven we als ProRail samen met onze aannemers scherp”, laat een woordvoerder weten. Zo werd er zondagochtend bij Dalfsen preventief een boom verwijderd.

Bel alleen 112 bij acuut levensbedreigende situaties. @MeldkamerNN krijgt ook vandaag weer veel meldingen van omgewaaide bomen, overhangende takken en los zittende dakpannen. Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904! pic.twitter.com/5g5OKtsKjp — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) February 20, 2022