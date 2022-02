Brandweer pompt meter water uit kelder Maartenshof

nieuws

Foto: 112 Groningen

De brandweer moest maandagochtend in actie komen aan de Schaaksport in Corpus den Hoorn. In de kelder van zorgcentrum Maartenshof stond, na de hevige neerslag van de afgelopen uren, bijna een meter water in de kelder.

Omdat in de kelder ook schakelmateriaal voor de elektriciteitsvoorziening staat, zag de brandweer zich genoodzaakt om de kelder leeg te pompen.

Ook op andere plekken in de gemeente was maandagochtend sprake van wateroverlast. Onder meer bij de fietstunnel bij P+R Haren, zorgcentrum Huize Westholm en bij de Nijenborgh (alle drie in Haren) werden meldingen gedaan aan de hulpdiensten over wateroverlast.