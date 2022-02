Brandweer ontvangt recordaantal meldingen tijdens stormweekend

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het totale aantal meldingen over stormschade, wat tijdens de stormen Dudley, Eunice en Franklin is binnengekomen bij de brandweer, is nog niet bekend. Maar dat het een record is, is volgens Algemeen Commandant Brandweerzorg Kees Odenkirchen al wel zeker.

Volgens Odenkirchen was het vooral zaterdag alle hens aan dek: “Veel posten zijn maar één keer gealarmeerd en reden vervolgens steeds door naar de volgende klus. Dat komt normaal gesproken alleen voor tijdens oud en nieuw.” Volgens Odenkirchen is het daarom ook moeilijk om het aantal meldingen nu al samen te vatten: “Alleen al tijdens Eunice hebben we meer dan 300 meldingen gekregen. Maar ook tijdens Dudley en Franklin hebben we heel veel meldingen gehad. Mijn gevoel zegt dat het totaal misschien wel tegen de 500 loopt.”

‘Veel brandweerlieden op pad geweest, terwijl ze zelf stormschade hadden’

Tijdens de stormen zijn maar twee of drie van de 39 brandweerposten in de provincie niet uitgerukt. De rest was allemaal op pad en dat is volgens Odenkirchen een unicum. De algemeen commandant kijkt dan ook met trots naar de brandweerlieden: “De ploegen hebben echt fantastisch werk geleverd. Het is niet zomaar wat, zo’n advies is om binnen te blijven. Wij gaan dan wel gewoon naar buiten om mensen te helpen. Er zijn heel veel collega’s op pad geweest, die hun eigen huis moeten verlaten terwijl ze misschien zelf ook wel stormschade hebben. We zijn er als brandweer altijd voor de inwoners.”

Samen kijken naar gevolgen klimaatverandering

Odenkirchen stelt dat de hulpdiensten het afgelopen weekend wel na hebben gedacht over klimaatverandering, die in de toekomst vaker voor zware stormen kan gaan zorgen: “Dat zet ons wel aan het denken. Hoe gaan we in de toekomst met dit soort situaties om? Extreem veel meldingen, het 112-systeem en meldkamers die overbelast zijn. De brandweer kan helaas ook niet alles tegelijk. Dat is ook een landelijk probleem, maar het is wel iets waar we samen naar gaan kijken.”

Het volledige interview met Algemeen Commandant Brandweerzorg Kees Odenkirchen is te lezen op de website van de Veiligheidsregio Groningen.