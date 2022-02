Brandweer ontruimt voormalig KPN-gebouw in Corpus den Hoorn wegens gaslucht

nieuws

Foto: 112 Groningen

Aan de Henri Dunantlaan in Corpus den Hoorn is dinsdagmiddag het voormalige gebouw van KPN ontruimd, nadat er een gaslucht werd geroken in het pand.

Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse en de brandweerlieden startten meteen metingen, in een zoektocht naar de bron van de gaslucht. Het is (nog) niet bekend of er ook daadwerkelijk een gaslek is gevonden.

Het gebouw, waarin nu studentenwoningen gevestigd zijn, werd ontruimd. Daardoor moesten rond de vijftig mensen enige tijd buiten het pand wachten.