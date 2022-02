Brandweer in actie voor eerste stormschades in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groningse brandweer heeft zondagmiddag op verschillende plekken in de stad in actie moeten komen voor meldingen van stormschade. Niemand raakte gewond.

In het begin van de middag werden de brandweerlieden gevraagd uit te rukken naar de S.O.J. Palmelaan. “Dakplaten waren losgeraakt en dreigden naar beneden te vallen”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Brandweerlieden zijn met behulp van een ladder omhoog geklommen en hebben de dakplaten verwijderd. Daarmee was de situatie veilig.” Even later moest de brandweer in actie komen aan de professor H.C. van Hallpad. “Een plaat aan de zijkant van een gebouw zit los en dreigt naar beneden te vallen. De brandweer heeft onderzoek gedaan maar schatten het in als geen extreem gevaar waardoor ze voorlopig terugkeren naar de kazerne. De gemeente heeft uit voorzorg de omgeving afgezet.” Eerder op de dag moest de brandweer in actie komen voor een stormschade aan de Duindoornstraat.

Op het KNMI-meetstation in Eelde zijn tot nu toe windstoten van 70 kilometer per uur gemeld. Rond 16.00 uur stond er op Eelde een windkracht 6. De verwachting is dat in de avond de wind verder aan gaat halen. Het KNMI heeft voor de provincie Groningen ‘code geel’ afgekondigd. Voor de westelijke kustprovincies en voor het IJsselmeergebied geldt ‘code oranje’. Oorzaak is storm Franklin die gaat passeren. Momenteel bevindt deze storm zich in de buurt van Ierland.