Brandweer Bedum schiet Stadse collega’s te hulp bij woningbrand in Oosterparkwijk

nieuws

Foto: 112 Groningen

In een woning aan de Gerbrand Bakkerstraat heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Omdat de brandweerploegen uit de Stad allemaal bezet waren, rukte de Bedumer brandweer uit naar de Oosterparkwijk.

De brandweer wist het vuur in de woning snel te blussen, zo stelt een woordvoerder. Wat er precies in brand heeft gestaan, is niet bekend. Niemand raakte gewond.

De brandweerploeg uit de stad Groningen had het op het moment van de brand erg druk. Door de omgevallen kraan achter de IKEA aan de Roskildeweg(waarbij een gasleiding werd geraakt) en een geroken gaslucht aan de Henri Dunantlaan (waarbij een het voormalige KPN-gebouw werd ontruimd), zorgden ervoor dat de Stadse brandweerploegen niet beschikbaar waren. Daarom assisteerde de ploeg uit Bedum hun Stadse collega’s in de Oosterparkwijk.