Brand in meterkast woning Vrydemalaan snel onder controle

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Vrydemalaan heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een brand in de meterkast van de woning”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “De bewoners hebben het pand veilig kunnen verlaten en stonden de brandweer buiten op straat op te wachten. Wij hebben een verkenning uitgevoerd en hebben de vuurhaard geblust.”

De brand kon snel onder controle worden gebracht. “Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Hoe groot de schade precies is, kan de woordvoerder nog niet zeggen. “Bij een brand heb je altijd rookvorming, en rook is voor niemand goed.”