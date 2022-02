Brand in afzuiginstallatie bedrijfspand Wasaweg snel onder controle

nieuws

Foto: 112groningen.nl

In een bedrijfspand aan de Wasaweg heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Dat meldt incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een mogelijke industriebrand kwam rond 19.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. Bij aankomst bleek al snel dat er een kleine brand was ontstaan in een afzuiginstallatie. Brandweerlieden hebben delen van deze installatie losgekoppeld, en hebben daarbij een kleine brand weten te blussen.

In het bedrijfspand zijn vervolgens nacontroles uitgevoerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. De brandweer kon binnen een half uur terugkeren naar de kazerne.