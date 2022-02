Bouw gymhal OBS Het Karrepad van start

De kinderen van openbare basisschool Het Karrepad moeten nog even geduld hebben, maar dan hebben ze weer een gymhal naast de school. Wethouder Carine Bloemhoff gaf donderdag het officiële startsein voor de bouw van een nieuwe hal.

De oude sporthal naast de school brandde in november 2019 af, waardoor de kinderen de afgelopen jaren moesten uitwijken naar een sporthal in Hoogkerk voor gymlessen. Dat kostte de leerlingen veel tijd. Volgens wethouder kon niet eerder met de bouw begonnen worden, omdat de hal een hele andere opzet krijgt.

Maar de school is blij dat de bouw nu eindelijk begonnen is, en ze aan het einde van dit jaar een nieuwe gymzaal hebben. Daarmee is dan een einde gekomen van het heen-en-weergereis naar Hoogkerk voor de kinderen en leerkrachten.