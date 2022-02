Boten kunnen tijdelijk niet weg uit Reitdiephaven door hoogwater

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Omdat het water erg hoog staat in de Reitdiephaven, is de verbinding naar het Reitdiep tijdelijk afgesloten. Daardoor kunnen de boten de haven nu niet uit.

De keerklep in het toegangskanaal naar Reitdiephaven, een zijkanaal van het Reitdiep, is omhoog gezet. De gemeente en de waterschappen weten niet hoe lang dit gaat duren, maar de waterschappen verwachten dat de waterstand in de loop van de week weer zakt naar normaal.

De oorzaak van het hoge water is de gevallen neerslag van de afgelopen dagen. In Groningen viel ruim 40 mm in drie dagen tijd. Omdat ook het water op zee hoog staat, kunnen de waterschappen minder goed afvoeren vanuit de binnenwateren naar de zee. De dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl zijn zondagavond gesloten, waardoor de waterschappen vanaf andere plekken water de zee op moeten spuien.

Het water staat hoog in Reitdiephaven. Daarom is de keerklep in het toegangskanaal naar Reitdiephaven, een zijkanaal van het Reitdiep, omhoog gezet. Hierdoor is er geen doorvaart mogelijk. Het is niet duidelijk hoelang dit duurt. #hoogwater pic.twitter.com/7nT2waJPpT — Gemeente Groningen (@gem_groningen) February 7, 2022