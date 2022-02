Boom aan Helper Brink gaat alsnog om en belandt op auto

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Dat het nog altijd gevaarlijk kan zijn op straat is zaterdagmiddag duidelijk geworden aan de Helper Brink. Daar viel een boom om en belandde daarbij op een personenauto.

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur. “Een boom is alsnog omgevallen”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “De boom is daarbij terecht gekomen op een personenauto die langs de weg geparkeerd stond. Het vehikel is zwaar beschadigd geraakt.” Brandweerlieden waren snel ter plaatse. “Zij hebben met kettingzagen de boom in mootjes gezaagd waardoor de boom niet langer de weg blokkeerde.”

Eerder in de middag waarschuwde Rijkswaterstaat al dat weggebruikers er verstandig aan doen om op te passen.