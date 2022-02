Bonbons, bloemen en donaties voor Dierenambulance na reddingsactie voor roeken

nieuws

Foto via Dierenambulance Groningen

De reddingsactie van de Dierenambulance Groningen voor een groot aantal roeken (kleine, kraaiachtige vogels), die de hulpverleners zaterdag en zondag uitvoerden tijdens storm Franklin, kan op veel steunbetuigingen rekenen.

De donaties, bloemen en cadeautjes die de dierenambulance in de afgelopen dagen ontving, zijn bedoeld om de aangeslagen vrijwilligers een hart onder de riem te steken. “We hebben meerdere donaties van mensen mogen ontvangen i.v.m de verschrikkelijke roeken-melding van zondag”, schrijft de Dierenambulance dinsdagmiddag op haar Facebook-pagina.

“Als blijk van waardering voor de collega’s die het gisteren zwaar hebben gehad tijdens deze melding hebben we een prachtig boeket bloemen in ontvangst mogen nemen met een doosje bonbons met een opbeurend kaartje erbij. Wat een ontzettend lief gebaar!”

De boom waar de dieren in zaten viel om door de harde wind. De dieren gebruikten de boom als ‘slaapboom’ en moesten zich door de harde wind stevig vastklampen aan de takken. Voordat de beestjes er erg in hadden, viel de boom om en raakten meerdere dieren bekneld onder de takken en in het water. 87 dieren haalden de volgende dag niet en waarschijnlijk zijn er in totaal meer dan honderd van de beschermde vogels om het leven gekomen.