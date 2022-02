Bloemhoff: ‘Geen behoefte aan rechts geschreeuw in Groningen’

nieuws

Carine Bloemhoff - Foto via PvdA Groningen

“In Groningen hebben we geen behoefte aan al dat rechtse geschreeuw, maar aan saamhorigheid.” Dat zijn de woorden die wethouder en PvdA-lijsttrekker Carine Bloemhoff gebruikt over de nieuwe ‘extreemrechtse’ partijen die in maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In Groningen is volgens Bloemhoff geen plek voor deze partijen: “Groningen is een sociale, progressieve stad en dat willen we zo houden. “Geen verdeeldheid en haat, maar samen de schouders eronder. Uit liefde voor álle Groningers. We hebben hier geen behoefte aan al dat rechtse geschreeuw, maar aan saamhorigheid.”

Het Centraal Stembureau kwam vrijdagochtend bijeen om de kandidatenlijsten voor de verkiezingen te keuren op geldigheid en te nummeren. In navolging van de Partij van de Vrijheid doen dit jaar ook Forum voor Democratie, Belang van Nederland, de Partij voor de Zuinigheid en de eenmansfractie van Theunis Dokter mee aan de uiterst rechtse zijde van het politieke spectrum.