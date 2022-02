Blijdschap bij medewerkers UMCG over uitstel besluit kinderhartcentrum

nieuws

Foto: UMCG

Blijdschap bij de medewerkers van het UMCG. Vrijdagavond liet gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) weten dat hij het besluit rond de toekomst van de kinderhartcentra uitstelt. Er is meer onderzoek nodig.

“We zijn ontzettend blij”, vertelt Lianne van der Horn van het UMCG. Van der Horn is één van de mensen die de petitie opstartte om het kinderhartcentrum in Groningen te houden. “Toen het nieuws gisteravond binnen kwam ontploften de app-groepen waar ik in zit. Het nieuws werd toch wel als een feestje gevierd.” Van der Horn is ook verrast. “Afgelopen week hebben we de petitie overhandigd. Dat er nu al zo snel een een reactie van de minister zou komen, dat hadden wij niet verwacht.”

Massale steun heeft geholpen

Nederland telt op dit moment vijf kinderhartcentra. In december maakte de inmiddels uitgetreden gezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA) bekend dat de specifieke zorg gecentreerd moet worden in Rotterdam en Utrecht. De andere drie locaties, waaronder Groningen, zouden moeten sluiten. Er volgde een golf van protest waarbij de politiek, het bedrijfsleven en ook ziekenhuizen uit de regio als één man achter het UMCG gingen staan. “De massale steun, en ook de strijdvaardigheid die het liet zien, heeft absoluut meegespeeld in dit besluit dat nu genomen is. Daar ben ik van overtuigd. Als we na het voorstel niet in actie waren gekomen, dan was dit niet gebeurd.”

“We weten wat het is om een afdeling kwijt te raken”

Van der Horn vertelt dat het UMCG inmiddels weet wat het betekent om een afdeling kwijt te raken. “We zijn eerder de afdeling Kinderoncologie kwijt geraakt. Daar is niet zo’n grote actie voor geweest. Terwijl we nu denken, het is niet alleen die afdeling die we kwijt zijn geraakt. Een afdeling is niet een eiland, maar het is verweven in je hele organisatie. Het is een samenspel, dat qua specialisten en kennis allemaal aan elkaar vast zit.”

“We zullen ons van onze beste kant moeten laten zien”

Toch realiseert men zich goed dat met wat de minister nu gezegd heeft, de buit nog niet binnen is. “We kunnen niet achterover gaan leunen. De minister wil meer onderzoek doen, dat betekent dat wij ons van onze beste kant moeten laten zien. De regio Noord-Nederland verdient de best mogelijke zorg en wij zullen laten zien dat wij deze zorg kunnen bieden. We doen mee aan de strijd.”

Transparant

Wel hoopt Van der Horn dat de voorwaarden transparant zijn. “Ik hoor dingen die niet kloppen, dingen die niet juist zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de personele bezetting. Wij zitten bijvoorbeeld goed qua personele bezetting. Het gaat heel veel over het aantal chirurgen. En ja, die zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar het aantal verpleegkundigen is net zo belangrijk. Daarnaast moet je kijken naar het complete pakket. Bij ons is het niet alleen een kinderhartcentrum, maar zit er ook een compleet kinderziekenhuis aan vast. De randvoorwaarden zijn bij ons heel goed.”