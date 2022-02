Blauwe vaten in bos blijken van survivalteam te zijn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie Groningen-Zuid moest zaterdag in actie komen omdat er in bebost gebied blauwe vaten waren aangetroffen. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Bij de agenten was een melding binnengekomen dat er acht blauwe vaten in bebost gebied zouden liggen. “Een wandelaar had de vaten aangetroffen en had daarop melding gemaakt omdat de melder het vermoeden had dat het drugsgerelateerd zou kunnen zijn”, laat de politie weten. Agenten gingen daarop naar de locatie en kwamen er al snel achter dat de vork iets anders in de steel zit.

“In de omgeving was een survivalparcours uitgezet. De vaten zouden gebruikt gaan worden voor het bouwen van vlotten.” De politie is daarop weer verder gegaan met haar surveillance.