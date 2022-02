Bijna kwart Groningse leraren zit thuis door corona; geen vervanging te vinden

nieuws

Op dit moment zit bijna een kwart (24 procent) van alle leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs in Groningen thuis door een coronabesmetting of quarantaine. Tegelijkertijd kan voor maar vier procent van deze leraren een vervanger worden gevonden. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Op vrijwel alle scholen ontbreken leerlingen en leraren. “We zien dat de besmettingen onder leerlingen oplopen, maar nu vooral de afwezigheid van leraren zorgt dat er regelmatig toch klassen naar huis moeten”, vervolgt Doornbos. “We roepen de politiek op om de druk op scholen per direct te verlichten door er het Nationaal Programma tijdens Corona van te maken en scholen meer dan twee jaar de tijd te geven om het uit te geven”.

Op ongeveer 57 procent van alle Groningse scholen zijn klassen naar huis gestuurd. De afwezige leerlingen (zo’n 22 procent in Groningen zorgen nu echter niet voor problemen. “Op veel scholen is het overeind houden van het onderwijs op dit moment de focus. Je komt daardoor nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen, schoolleiders proberen vooral te voorkomen dat ze groter worden”, aldus AVS-voorzitter Ingrid Doornbos.

In combinatie met het reguliere personeelstekort in het onderwijs is het inlopen van onderwijsachterstanden bijna niet meer te doen, zo stelt de AVS. De schoolleiderskoepel roept de minister Dijkgraaf dan ook op om snel iets te doen aan het tekort aan leraren en schoolleiders Doornbos: “We lijken soms een roepende in de woestijn. Eerder riepen we al op tot voorrang bij een boosterprik, ventilatie en meer zelftesten voor alle leerlingen. Te vaak laat de politiek het onderwijs in de kou staan. Ten aanzien van ventilatie is vorige week wat actie ondernomen, maar dat is ons inziens echt te weinig.”