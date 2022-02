Bijna de helft studentenkamers Lefier nu energiezuinig

nieuws

Foto Andor Heij. Studentenflat Cornus, voorheen Selwerd I.

Met de afronding van de werkzaamheden aan de Cornus komt de verduurzamingsslag van studentenpanden van Lefier goed op stoom. Nu de verbouwing van de drie studentenflats in Selwerd klaar is, hebben bijna 1300 van de ongeveer 3000 studentenkamers van de woningcorporatie n Groningen energielabel A en zijn duizend studentenwoningen geheel gasloos.

Begin deze maand trokken de eerste internationale studenten in de Cornus (voorheen bekend als Selwerd I) aan de Kornoeljestraat. Na de Dragant (Selwerd III) en de Acero (Selwerd II) is de Cornus de laatste flat die is gemoderniseerd. De flats werden vrijwel geheel gestript en vanaf het betonnen skelet opnieuw opgebouwd, met nieuwe, goed geïsoleerde gevels. De flats werden aangesloten op het warmtenet en daarmee gasloos.

Eind dit jaar krijgen nog eens driehonderd zelfstandige studentenkamers van de woningcorporatie energielabel A. Sinds vorige week is Lefier bezig om gevel- en vloerisolatie en zonnepanelen aan te brengen in een complex met 178 zelfstandige kamers aan de Goeman Borgesiuslaan. Ook in een pand met 39 zelfstandige kamers aan het Winschoterdiep zijn onlangs isolatiewerkzaamheden gestart.

“In 2050 moet onze woningvoorraad CO2-neutraal zijn en liefst eerder”, vertelt Pieter Witzenburg, directeur vastgoed. “Daarbij vergeten we onze kamerhuurders niet. Daarom verduurzamen we naast appartementen en eengezinswoningen in hoog tempo veel studentenpanden. Een goed geïsoleerde, energiezuinige kamer is comfortabel om in te wonen én fijn voor de portemonnee, zeker met de hoge energieprijzen van nu.”