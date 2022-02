Bewoners Oosterparkwijk vlechten acht broedkorven die een plek in de wijk krijgen

nieuws

Foto: Ellen Beck

Bewoners van de Oosterparkwijk hebben maandag meegedaan aan een workshop broedkorven vlechten. De bedoeling is dat de korven, die bedoeld zijn voor eenden, een plek gaan krijgen in de wijk.

“Het was ontzettend leuk om aan deze workshop deel te nemen”, vertelt projectcoördinator Ellen Beck van Duurzaam Oosterparkwijk. “We waren in totaal met acht deelnemers waarmee we de hele dag aan de korven gewerkt hebben. Dit gebeurde onder begeleiding van twee workshopleiders. Ik zie en merk wel dat mijn handen er vandaag flink onder te lijden hebben gehad. Normaal werk ik veel achter de computer, nu de hele dag met wilgentakken in de weer zijn is enerzijds heel zen, maar doet wel iets met je handen, haha.”

Oosterpark Vijver

De workshop werd mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en vond plaats bij Van Houten. De gemeente heeft samen met de stadsecoloog Hemmo Jager de Oosterpark Vijver geselecteerd voor het plaatsen van vier broedkorven die gemaakt worden door bewoners van de wijk. “Deze vier korven worden ook nog dit jaar geplaatst. Daar willen we ook een momentum van gaan maken. De bedoeling is dat de andere vier korven ook een plekje in de wijk gaan krijgen. Waar is nog onbekend. Je kunt je voorstellen dat er achter de schermen al een kleine strijd is losgebarsten, want welke broedkorf zal straks als eerste in gebruik worden genomen.”

Roofdieren

Bij het in elkaar zetten is rekening gehouden met de bescherming tegen rovers. “Er is gewerkt met bepaalde maten met verbreding en versmalling. Met deze afmetingen is het voor een eend prettig om er in te vertoeven, maar is het voor een roofdier een onneembare vesting.” Eenden leggen meestal tien tot elf eieren en broeden ze in 28 dagen uit. De woerd, de mannetjes eend, broedt niet mee maar blijft tijdens de broedperiode in de buurt van het nest om de wacht te houden. In de broedkorf moet het voor de eend wel een beetje aantrekkelijk worden gemaakt door een flinke laag hooi of oud gras aan te brengen. Een eend sleept namelijk niet zelf met nestmateriaal. De eend vindt het prettig dat de opening van de korf richting het noorden-oosten wijst. Daar komt in het voorjaar de minste wind vandaan.