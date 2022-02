Bestuurder hoogwerker schat hoogte verkeerd in en knalt op viaduct

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een bestuurder van een hoogwerker is zondagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Olgerweg. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur. “De bestuurder reed met zijn voertuig over de Olgerweg in de richting van de Kieler Bocht”, vertelt Ten Cate. “Naar alle waarschijnlijkheid is de hoogte van het viaduct verkeerd ingeschat. De arm van de hoogwerker bleek te hoog te zijn waardoor het voertuig tegen het viaduct knalde.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De bestuurder is gewond geraakt en is behandeld door ambulancepersoneel. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Een bergingsbedrijf heeft de hoogwerker weggesleept. Aan het viaduct ontstond lichte schade. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.