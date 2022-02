‘Besluit sluiting kinderhartcentra mogelijk later, meer onderzoek nodig’

nieuws

De kans is groot dat het kabinet het besluit over de toekomst van de centra voor kinderhartchirurgie uit gaat stellen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

Enkele partijen, waaronder regeringspartijen CDA en D66, willen dat er meer onderzoek komt. In december maakte de inmiddels uitgetreden gezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA) bekend dat de kinderhartchirurgie gecentreerd moet worden op twee plekken in Nederland, in Rotterdam en in Utrecht. Dit zou betekenen dat de afdelingen in Groningen en in Leiden dicht moeten. Er volgde een golf van protest.

Maandag liet de nieuwe gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) weten dat hij aan het plan vast wil houden. Volgende week wordt er in de Tweede Kamer over het onderwerp gesproken. Meerdere partijen hebben al laten weten dat zij een betere onderbouwing van de plannen willen. Dinsdag wordt er door het UMCG een petitie aangeboden aan de Kamerleden. De petitie voor het behoud van het kinderhartcentrum in Groningen is 260.000 keer getekend.