Besluit over sluiting kinderhartcentrum UMCG over zes of zeven maanden

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Hoewel Ernst Kuipers blijft bij zijn standpunt dat complexe kinderhartoperaties het beste in twee Nederlandse centra kunnen worden geconcentreerd, sluit de minister van Volksgezondheid niet helemaal uit dat daar een derde bij gaat komen. Of Kuipers vasthoudt aan twee centra, moet over zes of zeven maanden duidelijk worden uit een onderzoek naar impact van de sluiting van de centra.

Dat alles bleek uit het debat wat de Tweede Kamer donderdagmiddag voerde met de minister over de sluiting van de hartcentra in Groningen en Leiden. Verschillende landelijke en regionale media deden verslag van het debat. Het debat volgde op een golf van protest uit zowel Leiden als Groningen, nadat bekend werd dat het ministerie de twee hartcentra wilde sluiten. In Groningen werd een petitie tegen de sluiting voorzien van ruim 260.000 handtekeningen en alle gemeentes en provincies in het Noorden stuurden brandbrieven naar Kuipers om de sluiting te voorkomen.

Vorige week beloofde Kuipers al dat hij eerst nog een zogenaamde ‘impactanalyse’ laat uitvoeren rond de sluiting van de centra. Daaruit moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de sluiting. Hoewel Kuipers blijft bij zijn standpunt dat concentratie in twee centra het best is, zorgde druk vanuit de Kamer dat Kuipers drie centra voor complexe hartoperaties toch niet helemaal gaat uitsluiten.

Kuipers kreeg kritiek vanuit de Kamer over de manier waarop het besluit tot de sluiting van de centra in het UMCG (Groningen) en het LUMC (Leiden) tot stand is gekomen. Daarvoor had de minister wel begrip, maar besloot dat hij achter de beslissing van zijn voorganger (Hugo de Jonge) staat in deze zaak. Ook erkende Kuipers dat hij een belangenconflict heeft, omdat hij zelf in Groningen is opgeleid en daarna ik het Erasmus MC (Rotterdam) heeft gewerkt. Volgens Kuipers is dat afgezwakt, doordat hij met veel collega’s op het ministerie heeft samengewerkt in de besluitvorming.

Pas over zes tot zeven maanden nemen de minister en de Tweede Kamer definitief een besluit over de concentratie van de kinderhartcentra in Nederland. Dan is het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit klaar. Binnenkort vergadert de Tweede Kamer nog eens plenair over de kwestie in een ’tweeminutendebat’.