Berging telescoopkraan begonnen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De berging van de telescoopkraan die dinsdag omviel bij de IKEA is woensdag begonnen. De verwachting is dat het bergen twee dagen gaat duren.

De kraan viel dinsdag aan het einde van de ochtend, door nog onbekende oorzaak, om. De kraan zou gebruikt worden voor de plaatsing van een warmtepompinstallatie. Niemand raakte gewond. In eerste instantie was er de vrees dat er een gasleiding was geraakt. Daarom werd in allerijl de IKEA ontruimd. In de loop van de middag bleek dat de leiding niet geraakt was. Desalniettemin bleef de woonwinkel de rest van de dag gesloten. Woensdag is de winkel wel weer te bezoeken.

Nieuwsfotograaf Mike Weening vertelt dat er op het terrein verschillende kranen staan opgesteld die de telescoopkraan gaan bergen.