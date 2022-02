Beperking geldigheid coronapas gaat dinsdag in

nieuws

Foto: Ellywa via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De geldigheid van het Nederlandse coronatoegangsbewijs wordt niet vrijdag, maar volgende week dinsdag ingekort. Dat meldt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid donderdagavond.

Met de wijziging is het vaccinatiebewijs vanaf 8 februari nog tot 270 dagen na afronding van volledige vaccinatie geldig. Het herstelbewijs is dan tot 180 dagen na de positieve test geldig. Voor de boostervaccinatie is nog geen geldigheidstermijn vastgesteld.

Met de wijziging raken zo’n 540.000 Nederlanders vanaf dinsdag hun groene vinkje bij een corona-check kwijt. De maatregel is volgens Kuipers nodig, omdat de overheid de geldigheid van het coronatoegangsbewijs hiermee zoveel mogelijk gelijk wil trekken aan het Internationale coronabewijs (EU DCC). Ook neemt de bescherming tegen overdracht en ziek worden van het virus geleidelijk af, zo stelt Kuipers.

De geldigheid van de bewijzen wordt automatisch aangepast in de CoronaCheck-app. Dit kan tot 14 dagen duren. Papieren bewijzen moeten opnieuw worden geprint.