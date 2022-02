Belastingdienst wil 17 miljoen aan btw van provincie over meerkosten Ring-Zuid

nieuws

Foto: Europaplein

Als het aan de Belastingdienst ligt, gaat de provincie Groningen de 17 miljoen euro aan btw die het eist over de meerkosten voor de verbouwing van de zuidelijke ringweg gewoon betalen. Volgens DvhN en RTV Noord blijkt dat uit de voortgangsrapportage over het project, die deze week naar de Provinciale Staten is gestuurd.

De twee overheidsinstanties discussiëren al sinds de zomer over de btw. De provincie wil het belastinggeld graag gecompenseerd zien, maar de inspecteurs van de Belastingdienst lijken niet te buigen. Van de meerkosten voor de aanleg van de verdiepte ringweg, in totaal zo’n 78 miljoen euro, was eigenlijk nog 6,8 miljoen over voor onvoorziene kosten. Als de provincie daadwerkelijk de btw moet gaan betalen, is er ineens tien miljoen tekort op de rekening.

Ook de verhoudingen tussen de provincie en aannemerscombinatie Herepoort staan onder druk. Gestegen grondstofprijzen, boetes voor het niet goed in acht nemen van veiligheids- en gezondheidsregels en het steeds krapper wordende tijdschema voor de bouw maken de kosten voor de aannemers steeds hoger. Maar de provincie heeft hier al voor betaald en lijkt niet bereid om opnieuw in de buidel te tasten om de aannemerscombinatie tegemoet te komen.