Backbone verbaasd over uitspraken wethouder over onveiligheid gebouw

Foto: Google Maps - Streetview

Backbone is verbaasd over de uitspraken die wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) afgelopen woensdag deed. Volgens Van der Schaaf verkeert het gebouw aan de Travertijnstraat in buitengewoon slechte staat en zou de veiligheid in het geding zijn.

“De uitspraak roept bij ons heel veel vraagtekens op”, vertelt Sherlock Telgt van Backbone. “Hoezo is het niet veilig? En betekent het dat toen wij de sleutel in 2016 kregen de situatie ook niet veilig was? Of als de situatie in 2016 wel goed was, wat is er sindsdien veranderd? En waar zijn de uitspraken op gebaseerd? Of zegt de wethouder dit om te kunnen zeggen dat Backbone daarmee verdwijnt?”

“Broedplaatsen zijn belangrijk, maar Backbone kan wel weg”

Backbone is gevestigd in het oude schoolgebouw de Vinkenborgh en Wilgenborgh aan de Travertijnstraat. Het is een sociaal-culturele en maatschappelijk broedplaats waar jong en creatief talent een plek krijgt. Ook heeft het een sociale functie in de wijk. “De uitspraken van het Stadsbestuur zorgden bij mij voor duizelingen. Aan de ene kant liet wethouder Berndt Benjamins (D66) woensdag weten dat broedplaatsen ontzettend belangrijk zijn voor de gemeente. Hij noemde de City of Talent, en hij noemde het een motor voor de Groningse economie. Aan de andere kant liet Van der Schaaf weten dat het gebouw waar Backbone in is gevestigd wel weg kan. Ook kwam hij niet met een oplossing voor de bedrijfjes die nu in Backbone zitten.”

“Als je Backbone sluit vind je broedplaatsen helemaal niet zo belangrijk”

Met het sluiten van Backbone verliest de stad, volgens Telgt, 25% van haar creatieve bestand. “Je hebt in de gemeente twee grote plekken waar broedplaatsen gevestigd zijn. Je hebt de Biotoop in Haren, waar nu over onderhandeld wordt om dit in gemeentelijke handen te krijgen, en je hebt Backbone. Als je in je verkiezingsprogramma schrijft dat broedplaatsen belangrijk zijn, je schrijft expliciet dat je de Biotoop wilt behouden, maar Backbone laat je verdwijnen, dan kan ik niet anders concluderen dat je het allemaal niet zo belangrijk vindt.”

“Politiek had wel wat meer aandacht mogen schenken aan de bedrijfjes in Backbone”

Telgt hoopt ook dat de ogen van de gemeenteraad open gaan. “Als je City of Talent wilt zijn, als je broedplaatsen in stand wilt houden en je talent aan je wilt binden, dan zal je iets met Backbone moeten doen. Sowieso vind ik dat de volksvertegenwoordiging wel wat meer interesse had mogen tonen in wat er hier gebeurd. Onlangs hebben we alle informatie over wat we doen en wat we bereikt hebben nog eens naar de raad gestuurd. Daar heeft alleen de fractie van de Partij voor de Dieren op gereageerd. Terwijl ik vind dat tijdens de coronaperiode de politiek wel wat meer aandacht had mogen schenken aan de bedrijfjes die hier zitten. Door de coronaperiode zijn heel veel bedrijfjes hier in de problemen gekomen. Verschillende hebben het nog altijd heel zwaar. Nu zeg je als Stadsbestuur dat het gebouw maar moet verdwijnen, waarbij er geen zicht is op een nieuwe plek terwijl de vastgoedmarkt dramatisch is. Dat zou het einde kunnen betekenen van verschillende initiatieven die hier nu aan het opbloeien zijn.”

Metaallaan

De fractie van de Partij voor de Dieren stelde dat in het pand verschillende initiatieven zitten die erg belangrijk zijn voor de wijkfunctie in Vinkhuizen. Van der Schaaf liet daarop weten dat de afgelopen periode verschillende initiatieven verhuisd zijn naar de Metaallaan. “Daar hebben we zelf voor gezorgd,” vertelt Telgt. “Daar is de gemeente niet aan te pas gekomen. We hebben gezocht naar een plek die meer gericht is op de wijk en beter bereikbaar zou zijn. Dat is Magma aan de Metaallaan geworden. Wel is deze locatie wezenlijk anders dan Backbone. Magma is enkel voor de wijkgerichte initiatieven. Dan moet je wat voor terug doen voor de wijk.”

Ruimte om te ontwikkelen

Telgt benadrukt nog eens de kracht van Backbone: “Kijk naar Gea’s Weggeefwinkel, kijk naar Vrouwkracht, kijk naar de BuurtPreventieTeam. Dat zijn initiatieven die hier ontstaan zijn. Initiatieven die door de jaren heen in alle luwte hebben kunnen groeien tot wat ze nu zijn. Initiatieven die zonder Backbone niet waren geworden wat ze nu zijn. Backbone is een plek waar initiatieven de ruimte krijgen om te ontwikkelen.”

Morele verantwoordelijkheid

Van der Schaaf liet afgelopen woensdag weten dat het Stadsbestuur niet verantwoordelijk is voor de onderhuurders van Backbone. Volgens de wethouder staat het ook op die manier in het contract. “Het kan zo op papier staan, maar je hebt ook een morele verantwoordelijkheid. Als je collega-wethouder zegt dat broedplaatsen de motor zijn van de Groningse economie. Dat de creatieve industrie belangrijk is voor je stad. En jij als wethouder verbergt je vervolgens achter een contract, dan is dat heel gek. Wat ik zeg, je hebt ook een morele verantwoordelijkheid.”

“Kijk goed naar wat je nu hebt”

Telgt laat het er ook niet bij zitten. “Ik ben niet een man die actie gaat voeren of die stennis gaat schoppen. Wat ik wel hoop is dat bij de gemeenteraadsleden de ogen open gaan. Ga eens goed kijken wat je nu hebt. Kom desnoods met eigen ogen kijken wat Backbone is. En realiseer je dat het belang van Stadjers belangrijker is dan kapitaal.”