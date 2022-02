Slechtziende man viel met zijn hond de Diepenring in: ‘Gemeente, doe iets. Want dit gaat weer mis’

nieuws

Foto: 112 Groningen

De reddingsactie rond een man en zijn hond, die maandagochtend plaatsvond aan de Turfsingel, werd niet veroorzaakt doordat de man zijn hond probeerde te redden. De visueel beperkte man viel in de Diepenring en trok hij zijn hond mee.

In eerste instantie spraken omstanders over een man die in het water sprong, omdat zijn hond in het water lag en niet meer uit de Diepenring kon komen. Maar camera’s in de fitnessclub legden vast hoe het incident echt verliep. Op de beelden is duidelijk te zien dat de man de weg oversteekt en tegen een aantal nieuw geplaatste fietsen rekken aanloopt. De man probeert om de hekken heen te navigeren en raakt vervolgens te water. Zijn trouwe viervoeter wordt mee het water ingesleurd.

Op de onderstaande beelden is te zien hoe de man in het water valt. De tekst gaat verder onder de video.

“Ons personeel werd gealarmeerd door iemand van de provincie Groningen, die boven ons zit. Zij zijn vervolgens naar de waterkant gegaan om de man en zijn hond uit het water te halen. Dat was een aardig karwei, want de man en zijn hond vielen tussen een woonboot en de kade in het water. Ik was er zelf niet bij, maar toen ik vanochtend de beelden terugkeer, schrok ik me kapot!”

‘Gemeente moet hier echt iets aan doen, want dit gaat weer mis’

Volgens Boekweit is de reorganisatie van het wegdek de boosdoener. Sinds de Turfsingel opnieuw is ingericht om meer busverkeer aan te kunnen, is er geen duidelijke overgang meer tussen de stoep, het wegdek en de kade. Ook is er geen belijning meer op het wegdek, waardoor voetgangers niet meer weten waar ze nu wel en niet moeten lopen. “Binnenkort zullen er hier meerdere bussen voorbij gaan komen, er wordt gezegd zo’n honderd per dag. Dat met alle gevolgen van dien.”

Boekweit stelt dan ook dat de gemeente ‘steekjes heeft laten vallen’ bij de herinrichting van de straat. Volgens de sportschooleigenaar hebben mensen uit de omgeving meermaals bij de gemeente aan de bel getrokken over de situatie, maar is er nooit iets mee gedaan. “Dit moet nu een dertigkilometerzone zijn, maar dat staat echt heel klein aangegeven. De plek ligt in een flauwe bocht. Als straks ook de bushalte hier opengaat, kun je wachten op nieuwe problemen. De beelden spreken wat mij betrekt voor zich.”