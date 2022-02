Baasje springt Diepenring in om hond te redden (update)

nieuws

Foto: 112 Groningen

Voorbijgangers hebben maandagochtend een man uit de Diepenring gered bij de Turfsingel. De man was zijn hond achterna gesprongen, toen bleek dat het dier niet meer uit het water kon komen.

De brandweer rukte uit met groot materieel, waaronder een tankautospuit, een speciaal hulpverleningsvoertuig en een duikteam. Eenmaal ter plaatse bleek de drenkeling al uit het water te zijn gehaald door omstanders. De man werd opgevangen door ambulancemedewerkers en vervolgens meegenomen naar een ziekenhuis.

Politieagenten ontfermden zich over de hond van de drenkeling. De hond was het water in gesprongen en kon niet zelfstandig op de kant komen.

Update: In eerste instantie was onduidelijk hoe de man in het water terecht was gekomen. Later werd duidelijk dat hij zijn hond achterna was gesprongen.