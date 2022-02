Automobilist schept voetganger op zebrapad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een voetganger is zaterdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op het Waterland in de Groningse wijk Lewenborg. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur. “Een voetganger is op het zebrapad aangereden door een personenauto”, vertelt Ten Cate. “De persoon is daarbij op de voorruit beland.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld in de ambulance. De persoon hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.”

De auto raakte bij het ongeluk dusdanig beschadigd dat deze weggesleept moest worden door een bergingsbedrijf. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.