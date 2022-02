“Als je de weg op gaat, doe voorzichtig en houd beide handen aan het stuur”

nieuws

Foto: Jeroen Bos

De rijks- en snelwegen in het Noorden van het land zijn zaterdagmiddag goed begaanbaar. Dat meldt Rijkswaterstaat.

“Ik denk dat het goed is om een algemene waarschuwing te plaatsen”, vertelt woordvoerder Christiaan Poelstra. “Ondanks dat we diverse schoonmaak- en opruimacties hebben gehouden kan het zijn dat er nog troep en rotzooi op de wegen ligt. Ook is er gevaar dat het nog juist op de weg gaan belanden. Als je de weg nog op moet, dan adviseren wij om goed op te letten en om twee handen aan het stuur te houden.”

Lantaarnpaal belandt op auto

Poelstra spreekt van een roerige avond en nacht. “Hoeveel meldingen wij precies gehad hebben, dat kan ik niet zeggen. Als we specifiek kijken naar de regio Groningen dan zijn daar verschillende bomen omgegaan en ook moesten we in actie komen vanwege rommel op de wegen. Een bijzonder incident vond plaats op de ringweg. Door de harde wind ging een lantaarnpaal om die op een passerende auto viel. Niemand raakte gewond. Er wordt onderzoek gedaan hoe deze lantaarnpaal om heeft kunnen vallen.”

“Het is nog niet in kannen en kruiken”

Op dit moment zijn er in de provincie geen afsluitingen. “Maar het is nog niet in kannen en kruiken. De komende dagen wordt er een nieuwe storm verwacht. Spullen die nu nog los zitten of los hangen kunnen dan voor problemen zorgen. Daarbij verwachten we zondag ook de hoogste waterstand. Dus het is nog niet klaar.”

⚠️☁️ | Weggebruikers opgelet, indien u toch op pad moet, pas dan zeker u snelheid aan! Op diverse wegen liggen bomen omver, we ruimen dit uiteraard zo spoedig mogelijk op. Let ook op overige obstakels die de weg op waaien, waaronder op de ring Groningen. @RWS_NN @RWSverkeersinfo pic.twitter.com/dbw4F85dGd — Weginspecteur Jeroen (@WIS_Jeroen1) February 18, 2022